Trasferta romana per la Star Volley Bisceglie

Trasferta romana per la Star Volley Bisceglie, ospite della Casal de’ Pazzi in un match valido per la 13° giornata, nonché ultima di andata, del girone D del campionato di Serie B1; con l’inizio dell’incontro fissate alle 15:30 di domani, sabato 18 gennaio.

Le Nerofucsia occupano il quinto posto in classifica, un risultato notevole e frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla squadra, da coach Marco Breviglieri e dal suo staff; che hanno portato la compagine biscegliese ad essere una solida realtà della categoria. Adesso la Star Volley vuole proseguire sulla scia di ottimi risultati della prima metà di stagione e per farlo deve superare in trasferta la Casal de’ pazzi, formazione romana che precede le biscegliesi in classifica, fattore che quindi rende il match di domani un vero e proprio scontro diretto al vertice.

Le padrone di casa possono vantare un roster giovanissimo ma talentuoso, affidato al tecnico Luca Cristofani, e i risultati ottenuti certificano l’ottimo cammino di una squadra interamente composta da ragazze Under 18; che esprime le sue capacità nel contesto competitivo del terzo torneo nazionale.

La partita tra Casal de’ pazzi Roma e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Francesco Sacrini (primo arbitro sul palchetto) e Lorenzo Marini (sul rettangolo di gioco).