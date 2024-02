Trasferta ostica per il Bisceglie, big match per l’Unione

Nuovo turno di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 18 febbraio in occasione della ventesima giornata del massimo torneo regionale entrambe alle ore 15.00.

La capolista nerazzurra, dopo la vittoria di misura con il Corato, sarà di scena al “Madonna dell’Altomare” di Polignano a Mare ospite del Polimnia. Il Bisceglie va a caccia del sedicesimo successo in campionato con l’intento di aumentare il distacco sulle dirette inseguitrici. Il Polimnia al contempo punta al riscatto dopo il ko esterno con il Foggia Incedit che ha interrotto la striscia positiva di risultati durata quattro gare. Nel match d’andata il Bisceglie si impose per 3-1 in virtù della doppietta di Pignataro e del sigillo da parte di Konè.

Super match per l’Unione Calcio che ospiterà al “Di Liddo” la vice capolista Molfetta Calcio. Una gara aperta ad ogni risultato considerando la voglia degli azzurri di riscattarsi dopo la sconfitta di misura contro il Canosa. Il Molfetta vuole dare continuità al buon momento di forma. Statistiche alla mano si affrontano le due squadre più prolifiche del girone. Molfettesi a segno in 54 occasioni (17 portano la firma del capocannoniere Lopez). L’Unione invece ha siglato 49 reti. Si tratta del terzo incontro tra le due squadre. Il Molfetta si aggiudicò la gara di Coppa per 4-0 mentre all’andata, le due compagini impattarono per 1-1.

Foto: Marcello Papagni