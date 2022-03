Trasferta nel foggiano per l’Unione Calcio, Don Uva ospita la capolista, derby per la Virtus

Far punti per riscattarsi ed avvicinarsi al traguardo della salvezza. Sono questi gli obiettivi delle portacolori biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 6 marzo alle ore 11 e 15.

Gli azzurri di Rumma, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Manfredonia, saranno di scena al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis ospiti della compagine locale nel ventunesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. In palio punti pesanti tra le due squadre che hanno come obiettivo la permanenza nel massimo torneo regionale. L’Unione punta ad avvicinarsi sempre più al traguardo della salvezza quando mancano 5 giornate al termine della regular season (a cui si aggiunge anche il recupero contro l’Orta Nova). Il San Marco invece, mira ad abbandonare il penultimo posto in classifica e proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al proprio pubblico (7 punti nelle ultime tre apparizioni). Nel match d’andata i biscegliesi ebbero la meglio per 2-1 sulla compagine celeste granata grazie al sigillo di Manzari in pieno recupero.

Match dall’elevato coefficiente di difficoltà per il Don Uva che al “Di Liddo” ospiterà la capolista Polimnia Calcio nella ventunesima giornata del torneo di Promozione girone A. I biancogialli proverà a fare lo sgambetto alla prima della classe per riscattare la sconfitta rimediata sette giorni fa contro il fanalino di coda Fesca Bari. L’impresa è ardua ma non impossibile per i ragazzi di Capurso i quali necessitano di punti per allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria. Il Polimnia è reduce dalla vittoria per 2-1 sul Foggia Incedit e vuole proseguire l’imbattibilità sperando in qualche risultato avverso dalle dirette inseguitrici per allungare il vantaggio attualmente di 6 punti.

Chiude il programma la Virtus Bisceglie che affronterà, sempre sul sintetico cittadino, la Virtus Molfetta nell’anticipo del diciannovesimo turno (si giocherà alle 11.00) del campionato di Prima Categoria girone A. Biscegliesi alla ricerca del riscatto dopo il ko esterno contro la Nuova Daunia Foggia per collocarsi in zone più tranquille. Biancorossi invece, mirano alla terza vittoria di fila dopo quelle ottenute con Ruvese e Real San Giovanni.

Foto: Marcello Papagni