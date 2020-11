Trasferta insidiosa in Lombardia per il Bisceglie Femminile

Nuova trasferta anticipata al sabato per il Bisceglie Femminile che domani vola in Lombardia per affrontare il Kick Off nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Confronto difficile per la compagine allenata da Nico Ventura che dopo tre turni senza punti prova nuovamente a muovere la classifica lontano dal PalaDolmen, al cospetto di una delle squadre meglio attrezzate della categoria. Milanesi a secco di punti da due giornate dopo i confronti persi contro Montesilvano (2-5) e Città di Falconara (2-1). La voglia di riscatto è da mettere in preventivo, oltre all’esigenza di limitare i danni in classifica e la distanza dal duo Falconara-Montesilvano che domina la vetta della Serie A. In settimana in casa biscegliese si è ripartiti dai segnali positivi visti nel primo tempo contro il Montesilvano e la voglia di dimostrare che la classifica non da giusto merito al valore della compagine neroazzurra. In vista dell’incontro di domani Ventura recupera capitan Nicoletti, assente domenica scorsa per squalifica, mentre bisognerà avere ancora pazienza per riabbracciare in campo Nathalia Rozo, alle prese con un infortunio al ginocchio, accusato in occasione della trasferta vincente in casa del Futsal Cagliari. Arbitreranno l’incontro Gioacchino Lattanzio di Collegno e Vittorio Mattioda di Ivrea; crono: Aurelian Petrica Chirvasuta di Monza.

L’incontro tra Kick Off e Bisceglie Femminile, calcio d’inizio alle ore 16, sarà trasmesso sulla pagina Facebook: PMGSport Futsal e sarà visibile anche sulla pagina ufficiale del Bisceglie Femminile.