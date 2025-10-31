Trasferta garganica per il Don Uva, Virtus Bisceglie in casa con un bomber in più

Dare continuità al successo dell’ultimo turno e riscattare il mezzo passo falso. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che, domenica 2 Novembre, scenderanno in campo in occasione del nono turno del campionato di Promozione girone A. Entrambe le partite si giocheranno alle 14.30.

I biancogialli di Carlucci si recheranno allo “Spina” di Vieste per vedersela con l’Atletico Gargano in una gara dove sono in palio punti pesanti per risalire posizioni in graduatoria. Si prospetta quindi, un match aperto ad ogni risultato visto che i locali puntano a riscattare il ko con il Lucera.ed il Don Uva a proseguire quanto di buono fatto nell’amichevole con il Conversano. Virtus Bisceglie che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo di Leonardo Caputo. Il centravanti canosino, classe 1997, ha messo a segno 16 reti con la maglia biscegliese dal novembre 2024 al termine dell’annata. Caputo in questo scorcio iniziale, ha giocato nel Molfetta, andando in rete per due volte

Gara casalinga per la Virtus Bisceglie che, al “Di Liddo” affronterà il Borgorosso Molfetta. Una partita aperta ad ogni risultato ma che vede favoriti i biscegliesi in virtù della migliore posizione in graduatoria. All’orizzonte una partita molto complessa per Musacco e compagni visto che, la squadra molfettese è reduce dalla vittoria per 2-1 sul Noicattaro e punta a conquistare l’intera posta in palio per risalire posizioni in graduatoria.

Foto: Cristina Pellegrini