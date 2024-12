Trasferta delicata a Bari per i Lions Bisceglie

Dopo aver rimediato due sconfitte di fila in campionato, i Lions Bisceglie cercano riscatto sull’insidioso parquet del PalaBalestrazzi contro l’Adria Bari per chiudere nel migliore dei modi il 2024. Il match, valido per il sedicesimo turno del girone G di Serie B2, è in programma quest’oggi alle ore 18.

I nerazzurri si preparano alla trasferta barese, con l’obiettivo di centrare una vittoria di vitale importanza e restare nelle zone alte della classifica. Colombo e compagni sono chiamati a confermare gli ottimi risultati esterni, in virtù dei cinque successi su sette incontri disputati fuori casa. Per il gruppo guidato da coach Saputo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del match, evitando pesanti disattenzioni e passaggi a vuoto. Dall’altra parte la compagine avversaria, reduce da ben quattro vittorie consecutive, può godere di un buonissimo stato di forma. I biancorossi potranno contare sul playmaker Rodriguez, miglior realizzatore della squadra. I biscegliesi precedono l’Adria Bari di appena due lunghezze in graduatoria ed è per questo che la sfida che andrà in scena questa sera si preannuncia davvero interessante. Il match sarà diretta da Francesco Anselmi della sezione di Ruvo e Aldo Procacci di Corato.