Trasferta cruciale per Sportilia in B2, Star Volley ospita Corato in C

Nuovo sabato decisivo per le ambizioni di Sportilia Volley e Star Volley nei rispettivi campionati di pallavolo. Le due formazioni cittadine, infatti, proseguono la caccia ai propri obiettivi nei tornei di Serie B2 e C affrontando questo pomeriggio Montesilvano e Corato.

Si apre con la sfida in trasferta sul parquet delle marchigiane, alle ore 18, un trittico cruciale per le speranze salvezza di Sportilia. Le biancazzurre, reduci dal brillante successo per 3-1 su Fasano ma sempre penultime in graduatoria, fronteggeranno infatti nei prossimi tre turni tre dirette concorrenti per la permanenza nella categoria con l’obiettivo di raccogliere quanti più punti possibile per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. L’imperativo in casa biscegliese è di pensare una partita alla volta con l’auspicio di approcciare i match con la stessa grinta e concentrazione mostrata nel derby contro le brindisine. Sportilia si trova di fronte una squadra reduce da un momento difficile, coinciso con le due sconfitte consecutive contro Trani e Pescara 3, ma in vantaggio in classifica di quattro lunghezze e capace di espugnare il PalaDolmen al tiebreak nella gara d’andata. Una vittoria in casa biancazzurra darebbe un’iniezione di fiducia incredibile alla squadra in vista dei successivi scontri diretti, prima tra le mura amiche contro Pescara 3 e, successivamente, in trasferta sul campo della Dannunziana Pescara; viceversa una sconfitta in terra marchigiana complicherebbe enormemente il cammino del gruppo di coach Nuzzi. Gli arbitri della delicata sfida saranno Francesco Esposito e Cosmo Costa.

Nel massimo torneo regionale, invece, Star Volley ospita la Polis Corato al PalaDolmen, alle ore 19, con l’obiettivo di mantenere il passo a punteggio pieno in vetta alla classifica chiudendo definitivamente il conto blindando il primo posto. L’impegno tuttavia è insidioso per le nerofucsia visto l’ottimo momento delle coratine, reduci da due vittorie consecutive e maggiormente riposate rispetto alle biscegliesi in virtù del rinvio della sfida contro Potenza. Al di là delle insidie, però, l’auspicio di coach Maggialetti è che la sua squadra possa replicare l’ottima prova della gara d’andata nella quale capitan Haliti e compagne liquidarono le avversarie con un netto 0-3. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)