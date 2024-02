Trasferta complicata a Molfetta per Sportilia Volley

Provare ad interrompere la sequenza negativa di risultati che dura da cinque partite. E’ il proposito che accompagna Sportilia Volley all’appuntamento del 15esimo turno di Serie D sul rettangolo del PalaFiorentini di Molfetta contro la Pegaso ’93, in programma domani con primo servizio alle 18,00.

“E’ un derby fra due realtà che si conoscono molto bene, entrambe capaci nel corso degli anni di far crescere tante ragazze di valore – sottolinea alla vigilia l’allenatore biscegliese Nicola Nuzzi – . La Pegaso ’93 è una squadra solida, che gode di ottima salute ed è allenata da un ottimo tecnico come Mimmo Carbonara. La loro ascesa è partita proprio dal precedente dell’andata al PalaDolmen, finito con la vittoria di Molfetta ai vantaggi del tie-break dopo un duello estremamente combattuto. Ad ogni modo non ci fasciamo la testa, in settimana abbiamo ripreso a lavorare e cercheremo di dare il massimo, anche se alcune ragazze non sono al meglio della condizione fisica. Confido in un graduale e proficuo inserimento da parte di Piera Losciale, indiscusso valore aggiunto sotto il profilo tecnico ed esperienziale. Il suo ritorno non potrà che giovare alle tante giovanissime che annoveriamo in organico. Affronteremo la sfida di Molfetta con determinazione anche in vista della seconda parte di campionato, dove ci confronteremo anche con formazioni appartenenti all’altro girone. Intanto in quest’ultimo segmento di regular season avremo modo di allenarci in palestra a ranghi più numerosi per via della maggior disponibilità delle atlete Under 18, il cui cammino nel campionato di categoria è arrivato al capolinea mercoledì scorso con la sconfitta più che dignitosa nei quarti di finale del titolo interprovinciale in gara secca ad Acquaviva”.

Foto: Annarita Boccaforno