Trasferta complessa per il Bisceglie Calcio sul campo della Casertana

Riparte dallo stadio “Pinto” di Caserta la rincorsa alla salvezza del Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 14.30, si reca sul campo dei campani con il duplice obiettivo di rilanciarsi in classifica e, possibilmente, abbandonare la zona playout.

La società nerazzurra non sta lesinando gli sforzi pur di mantenere la categoria e, anche questa settimana, ha annunciato l’arrivo di un nuovo attaccante, il rumeno Tira. La dirigenza spera che questo ulteriore innesto, oltre a quelli di Urquijo e Sandomenico, possa migliorare la vena realizzativa della squadra e, di conseguenza, aiutarla ad ottenere la permanenza in Serie D. Il club stellato, infatti, nonostante i miglioramenti in zona gol delle ultime settimane vanta ancora uno peggiori attacchi del torneo con appena 17 reti realizzate. Mister Cazzarò, in quel reparto, può finalmente contare sul rientro dalla squalifica dell’argentino Acosta che va a compensare l’addio di Gianni Lorusso, approdato in settimana all’Altamura. Il tecnico deve, però, rinunciare al centrale difensivo Marino, squalificato per due giornate dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata nel derby con il Gravina di domenica scorsa.

I nerazzurri sono chiamati a sfruttare il momento di difficoltà dei padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro l’Altamura, e in netta flessione rispetto ad un buon inizio di stagione. La Casertana, infatti, dopo la vittoria alla dodicesima giornata contro il Bitonto, che ne aveva rilanciato le quotazioni nella lotta per la promozione, è letteralmente crollata ottenendo soltanto sei punti nelle ultime dieci giornate frutto di due sole vittorie, nei derby contro Sorrento e San Giorgio, e ben otto sconfitte. Al di là delle difficoltà non va sottovalutata la grande qualità a disposizione dei rossoblù che possono annoverare in rosa calciatori molto importanti per la categoria come capitan Rainone, l’attaccante Favetta e l’ex Mansour, lo scorso anno autore di una positiva annata con la maglia del Bisceglie in Serie C. Inoltre, la dirigenza campana ha deciso di dare una sterzata alla situazione difficile optando per il cambio di allenatore, avvicendando il tecnico Maiuri con Vincenzo Feola e tornando prepotentemente sul mercato con gli acquisti dalla Cavese di Diaz e Kosovan nelle ultimissime ore. I padroni di casa, tuttavia, devono fare a meno degli squalificati Vicente e Salto, espulsi entrambi nel match dello scorso turno.

La gara tra Casertana e Bisceglie, valevole per la ventitreesima giornata del girone H, sarà diretta da Andrea Terribile di Bassano del Grappa coadiuvato dagli assistenti Domenico Lombardi di Chieti e Matteo Siracusano di Sulmona. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)