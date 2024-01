Trasferta a Fabriano nel turno infrasettimanale per i Lions dopo il cambio in panchina

Trasferta a Fabriano per i Lions Bisceglie, che si apprestano a disputare la 20° giornata di campionato, stasera alle ore 21:00, con la novità di una nuova guida tecnica; con coach Agostino Origlio che subentra a coach Enrico Fabbri, con il primo che guiderà la squadra per la restante parte di stagione in Serie B Nazionale Old Wild West.

I nerazzurri vengono dall’esaltante rimonta casalinga contro Ravenna di sabato scorso, e hanno vinto due gare su tre nel 2024; chiaro segno di un’inversione di rotta cominciata già da qualche settimana.

Il match del parquet di Cerreto d’Esi però sarà difficile da espugnare per i ragazzi di coach Origlio. I padroni di casa vantano un record di 10-9, che però è considerato al di sotto delle aspettative; in quanto l’obiettivo prefissato dalla società è ben più ambizioso. A questo proposito anche i marchigiani hanno optato per un cambio in panchina; con Niccolai subentrato a Grandi.

Trasferta s Fabriano per i Lions che sarà diretta Nicola Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Luca Ricci di Perugia. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Marco Paglialunga di Mondolfo (segnapunti), Marco Berardi di Urbania (cronometrista) e Alessandra Peverieri di Ancona (addetto ai 24”).