Trasferta a Canosa per l’Unione Calcio, debutto interno per il Don Uva

Terminata l’avventura in Coppa Italia Puglia, l’Unione Calcio punta a riscattare nell’incontro contro il Canosa valevole per il secondo turno del campionato di Eccellenza Pugliese in programma domenica 19 settembre con fischio d’inizio alle ore 15.30 al “San Sabino” di Canosa.

I ragazzi di Rumma, reduci da due ko consecutivi contro Città di Mola in campionato e Barletta 1922 nel match di ritorno in Coppa, mettono nel mirino la prima affermazione stagionale contro una squadra che ha le stesse ambizioni del sodalizio azzurro, ossia la salvezza. Al contempo però i rossoblù son rinvigoriti dalla qualificazione al turno successivo della competizione regionale ai danni dell’Orta Nova e vogliosi di dimenticare il ko in rimonta contro il Vieste per 3-2.

Tra le fila canosine militano due ex giocatori conosciuti nel territorio biscegliese. Si tratta del centrocampista Simone Fanelli e dell’estremo difensore Giuseppe Loiodice che ha militato, nell’ultima stagione, nell’Unione Calcio.

Canosa – Unione Calcio sarà diretta da Marco Colazzo di Casarano il quale sarà coadiuvato da Leonardo Grimaldi e Massimiliano Miccoli entrambi di Bari.

Alla stessa ora, al “Francesco Di Liddo” di Bisceglie ci sarà il battesimo stagionale interno per il Don Uva che ospiterà lo Sporting Apricena nel secondo turno del campionato di Promozione girone A.

I biancogialli, dopo il mezzo passo falso contro il Capurso vogliono conquistare il bottino pieno e festeggiare, nel migliore dei modi i 50 anni di vita del sodalizio biscegliese. D’altro canto però, la compagine foggiana punta a voltare pagina dopo la sconfitta interna maturata contro il Foggia Incedit.

Gabriele Maria Matera è l’arbitro designato per il match. Al suo fianco ci saranno Ruggiero Pedico di Barletta e Gianluca D’Aniello di Molfetta.