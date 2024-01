Tour de force in casa Virtus Bisceglie in vista dei futuri impegni

Mantenere alta la concentrazione e non prestare il fianco ai cali di tensione. Queste le intenzioni di mister Roberto Maffucci per la pausa natalizia, sempre insidiosa in casa Virtus Bisceglie.

I biancazzurri hanno sostenuto quattro test amichevoli, tre dei quali con le formazioni che al momento sono ai vertici della graduatoria nel girone A di Eccellenza: in ordine cronologico l’Unione Calcio Bisceglie, il Bisceglie calcio e il Molfetta calcio, avversario dell’ultima sgambata. Pur se a ranghi ridotti e sconfitti piuttosto nettamente (7-1), i virtussini hanno avuto modo di concludere un autentico tour de force, nel quale si sono misurati anche con i cugini del Don Uva in occasione del memorial “Franco Di Reda”, vincendo per 2-1.

Nulla è stato lasciato al caso, se si considerano gli allenamenti svolti il giorno di Santo Stefano e il pesantissimo richiamo atletico che ha avuto il suo culmine proprio il 29 dicembre, alla vigilia del match di Molfetta. Bilancio più che positivo delle prime due settimane di lavoro senza impegni ufficiali nella lunga sosta del campionato di Prima categoria. Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì 2 gennaio per preparare la prima gara di ritorno, in programma domenica 7 gennaio, con inizio alle ore 17, sul rettangolo dell’Ideale Bari.