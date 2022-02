Tornano i campionati di pallavolo: Sportilia di scena a Corridonia, Star Volley ospita Asem Bari

I campionati di volley tornano protagonisti dopo la lunga sosta dovuto al Covid, spazio quindi agli impegni di Sportilia e Star Volley, rappresentanti della pallavolo biscegliese.

A 56 giorni di distanza dall’ultimo match ufficiale, coinciso con la prima vittoria della sua storia in serie B2, Sportilia Volley è pronta a tornare in campo domani in occasione dell’ostica trasferta al cospetto della vice-capolista Corridonia. Valida per la 16esima giornata, la sfida si disputerà con inizio alle ore 21 nel palazzetto della località dell’entroterra maceratese. Classifica alla mano, il pronostico concede chance più che esigue alla compagine biscegliese, attuale fanalino di coda del girone L con 4 punti in 9 partite disputate ed un gap di 6 lunghezze dalle quartultime. “Sulla carta il verdetto sembra chiuso a nostro discapito, ma non abbiamo certo intenzione di recarci lì per indossare i panni di vittima sacrificale – spiega alla vigilia coach Nicola Nuzzi. Ci attendono impegni difficili con il difficile obiettivo di risalire la china, ma vedo il collettivo estremamente motivato e ben predisposto a lottare. Non sarà disponibile Carmen Bellapianta per ragioni legate alla sua professione, ma contiamo nel suo esordio fin dal successivo appuntamento al PalaDolmen con il Pagliare del Tronto. Il suo arrivo ha prodotto una ventata di ulteriore entusiasmo, si è subito integrata in gruppo e sono convinto che potrà darci una buona mano in termini di esperienza e di incisività offensiva”. L’incontro sarà diretto da Eleonora Garroni e Angelo D’Alessandro.

Nuovo appuntamento casalingo, invece, per la Star Volley Bisceglie, capolista del girone A del torneo di Serie C femminile. Sabato 12 febbraio, sul parquet del PalaDolmen, Ester Haliti e compagne sfideranno l’Asem Bari, squadra già affrontata e sconfitta all’andata con un secco 3-0. L’obiettivo delle nerofucsia è dare ulteriore continuità agli ottimi risultati finora ottenuti e ritrovare subito il feeling con il campo nonostante la lunga pausa forzata. Lo staff tecnico, la società e le giocatrici non intendono lasciare niente al caso e ciascuna gara è preparata nel massimo rispetto delle contendenti e con un’attenzione per i particolari sotto il profilo tattico. L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green pass e bisognerà indossare correttamente, all’interno del PalaDolmen, una mascherina di tipo Ffp2 per l’intera durata dell’evento. La gara sarà arbitrata da Rutigliano e Colucci.