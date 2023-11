Torna alla vittoria il Don Uva, K.O. per la Virtus / CLASSIFICHE

Torna alla vittoria il Don Uva, K.O. per la Virtus, questo il resoconto delle gare domenicali per le formazioni rispettivamente impegnate in promozione e prima categoria.

Torna alla vittoria il Don Uva, dopo tre sconfitte nelle ultime tre giornate, e lo fa in modo rocambolesco contro la Cosmano Sport. La sblocca Gadaleta, ma sul finire del primo tempo, tra 41’ e 46’, una doppietta di Cobuzzi ribalta il risultato; solo un minuto dopo però, al 47’ Conte riagguanta il risultato per i biancogialli, che poi si portano a metà ripresa, ancora con Gadaleta, sul definitivo vantaggio, vincendo per 3-2.

Pomeriggio amaro invece per la Virtus, che torna ad assaporare la sconfitta, con un 2-1 subito a domicilio dell’Audace Cagnano, che interrompe una striscia di 5 vittorie consecutive.

