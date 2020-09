Torna a lavorare la nuova Diaz in vista della stagione 2020/21

E’ cominciata ufficialmente nella serata di ieri, 31 agosto, la fase di preparazione al prossimo campionato di serie B di calcio a 5 da parte della Diaz.

Sulle storiche tavole del PalaDolmen, osservando tutte le misure di sicurezza previste in materia di Covid, il roster biancorosso ha cominciato a sudare sotto lo sguardo attento del tecnico Giuseppe Di Chiano. Una novità è rappresentata dalla figura del vice allenatore con Michele Bonadies che entra far parte dello staff biscegliese. Per il tecnico ruvese seconda esperienza nella città dei Dolmen dopo quella come guida dell’under 19 del Futsal Bisceglie.

Quindici gli elementi che hanno preso parte al primo allenamento. Tabella di marcia che prevede sedute giornaliere, mentre sabato pomeriggio è prevista una partitella in famiglia.