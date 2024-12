Stop Lions Bisceglie sul parquet dell’Adria Bari / CLASSIFICA

Stop Lions Bisceglie sul parquet dell’Adria Bari, con i nerazzurri che capitombolano nel quarto periodo, concedendo un 26-6 parziale nell’ultima frazione di gioco che li condanna alla terza sconfitta di fila nel girone G del campionato di Serie B2; la sesta in sedici giornate.

I padroni di casa partono molto forte, con un parziale di 22-12 in avvio che vuole essere un manifesto delle loro intenzioni; a cui però i biscegliesi riescono a rispondere con un 2° quarto molto prolifico sul piano offensivo, dall’eloquente parziale di 21-34, che manda negli spogliatoi le due formazioni sul punteggio pari di 49-49.

Nel terzo quarto i nerazzurri trovano il sorpasso, fino a toccare addirittura il +6, prima di spegnersi a metà periodo; alla cui fine i padroni di casa saranno avanti di uno, sul punteggio di 72-71. Il 4° quarto ospite è shock, come sopracitato, con i nerazzurri che concedono ben ventisei punti nell’arco di dieci minuti, segnandone solo sei, concludendo il match sul 98-77; risultato certamente spiacevole per i nerazzurri, che adesso però possono approfittare dello stop legato alle festività per poter fare reset e tornare nell’anno nuovo ai livelli a cui i Lions ci avevano ben abituato. FOTO UFFICIO STAMPA LIONS BISCEGLIE

Adria Bari-Lions Bisceglie 98-77

Adria Bari: Lupo 12, Santi Rodriguez 22, Callara 21, Pelucchini 10, Traoré 10, Anibaldi 10, Mele 6, Zacchigna 5, Preite 2, Schifeo. N.e.: Rubino, Diomede. All.: Console.

Lions Bisceglie: Juani Rodriguez 15, El Agbani 11, Dancetovic 3, Trentini 10, Dip 12, Di Camillo 10, Colombo 7, Okiljevic 7, Cavalieri. N.e.: Camporeale, La Macchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Arbitri: Anselmi (Ruvo) – Procacci (Corato).

Parziali: 28-15; 49-49; 72-71.

Note: uscito per cinque falli El Agbani.

Tiri da due: Bari 18/29, Bisceglie 17/38.

Tiri da tre: Bari 14/29, Bisceglie 9/25.

Liberi: Bari 20/26, Bisceglie 16/22.

Rimbalzi: Bari 36, Bisceglie 30.

Assist: Bari 19, Bisceglie 20.