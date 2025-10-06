Tonfo Lions Bisceglie: pesante passivo sul parquet di Civitanova / CLASSIFICA

Sconfitta netta per i Lions Bisceglie sul parquet del PalaRisorgimento, dove la Virtus Civitanova ha superato i nerazzurri per 83-54 nel match della seconda giornata del girone D del campionato di Serie B2, imponendo uno scarto di 29 punti difficile da digerire per una squadra ambiziosa come quella nostrana. La formazione biscegliese non è mai stata in partita: i padroni di casa aprono le danze con un parziale di 10-0, seguito da un altro di 7-0 dopo un timido tentativo di riavvicinamento nel punteggio degli ospiti, che scivolano fino al -15 prima dell’intervallo lungo. La Virtus esagera poi nel terzo periodo, dilagando nel punteggio grazie ad un quarto di gioco da addirittura 30 punti, per poi gestire l’ingente vantaggio nei minuti finali di gara.

Per i nerazzurri adesso sarà importante fare reset e ripartire subito, facendo conto che quello di ieri deve esser stato solo un incidente di percorso; che magari può servire ai Lions proprio per stimolare una reazione d’orgoglio che i biscegliesi sono chiamati a dare nei prossimi impegni.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Civitanova-Lions Bisceglie 83-54

Civitanova: Santi 20, Liberati 3, Diodati 3, Fofana 22, Dembelé 6, Sorrentino 9, Mwambila 8, Luciani 7, De Florio 3, Iannotti 2, Cegna, Buccolini. All.: Domizioli.

Lions Bisceglie: Montanari 24, Di Dio 11, Spernanzoni 4, Tartaglia 9, Gueye 4, Giovinazzo 2, Festinese, Gentile. N.e.: Anibaldi, Di Lollo Capurso, De Feudis. All.: Console.

Arbitri: Marconi di Ancona, Boldrini di Fabriano.

Parziali: 17-10; 40-25; 70-42.

Note: uscito per cinque falli Tartaglia.

Tiri da due: Civitanova 19/39, Bisceglie 11/26.

Tiri da tre: Civitanova 11/33, Bisceglie 7/31.

Liberi: Civitanova 12/20, Bisceglie 11/14.

Rimbalzi: Civitanova 49, Bisceglie 42.

Assist: Civitanova 20, Bisceglie 14.