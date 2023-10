Tonfo casalingo del Bisceglie, l’Unione Calcio espugna Polignano e va in vetta / CLASSIFICA

Si preannunciava un turno di campionato ostico per le formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Eccellenza e così è stato. La domenica pomeriggio di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie si conclude con una bruciante sconfitta casalinga ed un preziosissimo successo esterno che vale la testa della classifica.

Pesante tonfo interno per il Bisceglie Calcio che lascia i tre punti ad una Virtus Mola ordinata e cinica, abile a violare il “Ventura” con un rotondo 0-2. I nerazzurri raccolgono così la seconda sconfitta in appena cinque giornate e, in attesa del posticipo, rischiano di vedere aumentare già ad otto punti la distanza dalla vetta della classifica. Lo squalificato Di Meo opta per Zinfollino tra i pali, in luogo del titolare Addario, e per il tridente Bonicelli – Pignataro – Kone in avanti mentre l’undici barese schiera dal primo minuto l’ex di turno Sisto e l’ex Unione Manzari. Ed è proprio l’esperto attaccante ospite a sbloccare la gara poco dopo la mezz’ora quando trasforma il rigore concesso dall’arbitro Quarta. Lo svantaggio gela il Bisceglie, incapace di reagire fino all’intervallo e, quindi, si va al riposo sul punteggio di 0-1. Al rientro dall’intervallo i nerazzurri abbozzano una reazione ma il cinismo del Mola viene premiato al 67’ quando Sifanno raddoppia e chiude virtualmente la gara facendo esplodere la gioia del settore ospiti. Nemmeno i cambi operati dalla panchina biscegliese sbloccano la situazione e al fischio finale i baresi possono esultare per un risultato che da un lato certifica l’ottimo inizio di stagione del Mola e dall’altro la difficile situazione dei nerazzurri. La sconfitta odierna, infatti, inchioda il Bisceglie al sesto posto in classifica a quota 7 punti. Nel prossimo turno, domenica 15 ottobre, i ragazzi di Di Meo si recheranno sul campo del Corato, oggi sconfitto dal Real Siti e fermo ad un punto in graduatoria.

Continua il momento magico dell’Unione Calcio Bisceglie che espugna anche il difficilissimo campo del Polimnia nel big match di giornata e si regala la vetta della classifica a conferma di un avvio di stagione da incorniciare. Decide la rete di Zinetti al 61’ al termine di una partita molto combattuta, ricca di spunti e davvero ben giocata dalle due squadre. Mister Monopoli fa rifiatare Saani, che parte dalla panchina, e sceglie Binetti per far coppia con Amoroso. I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico sembrano voler partire forte ma la prima potenziale occasione è per gli ospiti che al 5’ vanno in vantaggio con Amoroso che però si vede negare il gol da una posizione di fuorigioco. Il Polimnia, pur senza creare grossi grattacapi si fa preferire nella prima fase della sfida e al 25’ costruisce la prima occasione con Emane ma Lullo blocca senza problemi. Qualche istante più tardi è Roncone a provarci per il Polimnia ma l’attaccante perde l’attimo e l’azione sfuma. L’Unione cresce nella fase centrale di frazione e al 27’ al termine di una splendida azione corale Zinetti calcia alto. L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca Unione ma prima Amoroso viene murato dalla difesa rossoverde e sulla respinta Binetti mette fuori. In avvio di ripresa sono nuovamente i baresi a farsi preferire sul piano delle occasioni. Al 48’ D’Amico spreca malamente di testa da ottima posizione un perfetto cross di Avvantaggiati, tre minuti più tardi Tarantino costringe Lullo alla deviazione in corner. L’Unione ricomincia a costruire gioco ed alza il baricentro, mister Monopoli dà spazio a Saani e al 61’ arriva il vantaggio biscegliese. Corner sfumato per i padroni di casa, ripartenza chirurgica degli ospiti finalizzata nel modo migliore da Zinetti su assist di Mbaye. L’episodio che sblocca la gara rende ancor più divertente l’ultimo segmento di partita che si apre con l’espulsione per Zaccaria che lascia il Polimnia in inferiorità numerica. Nonostante ciò, i baresi tentano in tutti i modi di riequilibrare il punteggio esponendo però il fianco alle iniziative dell’Unione che al 77’ getta via una grossa chance per chiudere la gara con Saani, murato a tu per tu dall’estremo di casa. Ancor più clamorosa è la tripla occasione sprecata dagli azzurri centoventi secondi più tardi prima con Zinetti fermato sul più bello da Lonoce, sulla ribattuta si avventa Mbaye che trova nuovemente il portiere di casa a salvare tutto, sull’ulteriore ribattuta Saani spreca tutto calciando alto. La risposta dei padroni di casa arriva prima dal piazzato di De Stradis che termina alto e, ad un giro di lancetta dal novantesimo, dal tiro di D’Amico sul quale Lullo risponde presente. Sul ribaltamento di fronte Amoroso ha una nuova occasione per raddoppiare ma trova sulla sua strada la strepitosa risposta di Lonoce. Nel lungo recupero concesso dal direttore di gara il Polimnia getta il cuore oltre l’ostacolo intasando l’area di rigore biscegliese ma la difesa azzurra chiude tutti i varchi e festeggia un successo davvero prezioso.

Con il fondamentale successo di oggi l’Unione sale al comando provvisorio della classifica con 13 punti in attesa del posticipo serale che vedrà in campo la capolista Molfetta. Nel prossimo turno, in programma domenica 15 ottobre, gli azzurri riceveranno al “Di Liddo” il Canosa, reduce dal successo in extremis sulla Molfetta Sportiva. (FOTO: PAGINA UFFICIALE UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

