Tommaso De Cristoforo è un nuovo attaccante dell’Eagles Bisceglie

L’Eagles Bisceglie piazza un colpo da novanta per il proprio reparto offensivo. Il direttore generale Lorusso, insieme al DS Vitofrancesco e al DT Mastrapasqua, ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso De Cristoforo, attaccante barese classe 1992. Un innesto di spessore, forte di un curriculum di assoluto livello per la categoria, con esperienze in Promozione e Prima Categoria.

Nelle ultime due stagioni, De Cristoforo ha vestito la maglia del Liberty Triggiano, mettendo a segno ben 37 reti. In precedenza, ha lasciato il segno anche con Grumese, Sannicandro Soccer, Modugno e Giovinazzo, distinguendosi per la sua prolificità sotto porta e la capacità di fornire assist decisivi ai compagni.

“Dopo una lunga trattativa, ho fatto una scelta nuova. Non è stato facile, ma sono qui perché credo nel progetto. L’Eagles Bisceglie mi ha dato garanzie e sicurezza, darò sempre il massimo come ho sempre fatto”, ha dichiarato il bomber barese dopo la firma.

L’acquisto di De Cristoforo completa un reparto offensivo già competitivo, con un attaccante di esperienza e qualità che, nonostante le proposte ricevute da club di categoria superiore, ha scelto di sposare la causa biancoazzurra, pronto a contribuire alla scalata della squadra.