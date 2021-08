Tomas Prado va a rafforzare l’attacco del Bisceglie Calcio

Con la squadra a lavoro, continua la campagna acquisti del Bisceglie Calcio che stamane ha ufficializzato l’arrivo di Tomas Prado.

Punta centrale argentina, classe 1996, Prado è forte fisicamente, adatto al gioco di sponda ed abile nei contrasti aerei. Nella passata stagione il neo acquisto stellato ha realizzato 6 reti in 14 partite in seconda serie greca con la maglia del Panserraikos.

Per Tomas Prado si tratta della prima esperienza in Italia. Prima di arrivare in Europa Prado giocato con il Riveros Lutgardis, club militante nella Liga regional Rio Cuarto. L’argentino è già al lavoro nel gruppo a disposizione di mister Rufini.