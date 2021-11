Titolo regionale per il katareka biscegliese Francesco Loiacono

Il biscegliese Francesco Loiacono si è aggiudicato il titolo regionale nella categoria +86 kg di kumite in occasione del campionato regionale che ha avuto luogo domenica 14 novembre al PalaPertini di Noicattaro.

Il bersagliere biscegliese l’ha spuntata su un parterre di 60 karateka pronti a contendersi il titolo nelle categorie maschili e femminili. Per Loiacono arriva conseguentemente la qualificazione al Campionato Italiano Junior.

Un riscatto immediato per l’atleta biscegliese che lo scorso 7 novembre in occasione del Campionato Italiano cadetti a Roma era tornato a casa anzitempo per via di una penalità tecnica.

“Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere” – queste sono le parole del coach Francesco Simone, accanto ai tantissimi giovani che hanno voglia di riscattarsi nella società attuale sottraendoli dalla strada.