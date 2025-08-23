Thomas Patierno, attaccante classe 2005, giocherà per la Virtus Bisceglie nel campionato di Promozione.
Nato a Bitritto, cresciuto nella scuola calcio Levante Azzurro Bari, Patierno ha fatto parte del settore giovanile del Bari: 4 reti nell’Under 17, poi il passaggio alla Fidelis Andria, con mister Strippoli, e la vittoria del campionato Primavera 4. Un’altra affermazione personale notevole al rientro nelle fila del Bari, con 9 gol segnati nel torneo Primavera 2.
L’esterno d’attacco si è diviso, nell’ultima annata, fra Arboris Belli e Polimnia, in Eccellenza. Un elemento prezioso per il collettivo biscegliese, peraltro con lo status di under. (Foto: Cristina Pellegrini)