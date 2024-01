Testa-coda al PalaDolmen, Star Volley ospita il Volare Benevento

Dopo la lunga sosta natalizia torna la Serie B2 con la Star Volley Bisceglie, capolista del gruppo I, che domani, 13 gennaio ore 19, sulle tavole del PalaDolmen, attende il Volare Benevento, ultimo in classifica, nella gara valida per il dodicesimo turno d’andata.

La squadra ha lavorato sodo anche nel corso delle settimane di pausa del torneo, al netto di qualche giornata di riposo concessa dallo staff tecnico. L’obiettivo è garantire un elevato standard di prestazione anche in quelle partite in cui il pronostico sembrerebbe pendere nettamente dalla parte del collettivo biscegliese. La Star Volley è già qualificata per il doppio confronto con la prima classificata del girone L, in programma negli ultimi due fine settimana di gennaio, che metterà in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Italia.

Benevento, guidata dall’esperto tecnico Vincenzo Feleppa, finora non ha raccolto punti, riuscendo a conquistare un solo set. L’organico comprende, fra le altre, la laterale classe 1997 Federica Martino, la centrale del 2000 Angelica Andreula e il libero 26enne Francesca Marra.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie con collegamento a partire dalle ore 18:45 per consentire agli appassionati e ai tifosi biscegliesi in giro per il mondo di seguirne comunque l’andamento. (Foto: Cristina Pellegrini)