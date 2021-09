Test positivo contro una compagine di serie A per la Diaz

Seconda uscita stagionale per la Diaz che ha effettuato un test amichevole rendendo visita al Vitulano Drugstore Manfredonia, compagine neo promossa in serie A.

Al PalaScaloria i biancorossi del presidente Cortellino hanno provato diverse soluzioni contro la compagine sipontina. Un test probante, terminato con la vittoria dei padroni di casa per 5-4. Diaz che è andata in gol con tripletta di Divincenzo e rete di De Liso.

“Sono contento di quello che ha fatto la squadra – esordisce il tecnico Danilo Danisi – perché ha pensato a giocare a futsal piuttosto che alla qualità dell’avversario. I ragazzi non si sono snaturati assumendo il giusto atteggiamento nella fase di non possesso, soffrendo come avevamo preventivato, ma rimanendo concentrati. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco – continua – provando anche cose che stiamo imparando in questi ultimi giorni. Sono più che soddisfatto. Certo, c’è tanto da sistemare e bisogna lavorare ancora molto, ma sono arrivate delle risposte importanti, come la consapevolezza che se vogliamo possiamo fare tanto in questa stagione. La squadra sta diventando gruppo. Ringrazio Monsignori, i calcettisti e la società del Manfredonia – conclude Danisi – per la disponibilità mostrata”.