Terzo ko consecutivo per Sportilia in B2, esordio vincente Star Volley in C

Una vittoria ed una sconfitta hanno caratterizzato il sabato di campionato per le compagini biscegliesi di pallavolo femminile.

In Serie B2, Sportilia Volley Bisceglie perde 3-0 al Palazzetto di San Pio contro la Primadonna Volley. Terza sconfitta in altrettante gare disputato per il roster allenato da coach Nuzzi, autore di una partita sotto tono con percentuali insufficienti in tutti i fondamentali.

Sportilia recupera Di Reda al centro, ma deve rinunciare alla collega di reparto Lo Basso, alle prese con un acciacco alla mano. Avvio piuttosto equilibrato, poi le baresi accelerano a metà frazione sino al 13-8 che porta Nuzzi a chiamare time-out. Bisceglie fatica in ricezione, Bari ne approfitta chiudendo in maniera secca il primo set sul 25-12. Nel secondo set il copione non cambia. Primadonna subito avanti 5-1, Nuzzi inserisce Todisco e Pellegrini al posto di Panza e De Nicolò, ma Sportilia non riesce ad invertire la rotta. Bari allunga, Lamanuzzi entra in luogo di Arianna Losciale, ma il secondo set è sempre in favore delle padrone di casa che chiudono 25-13. Nel terzo set Nuzzi opera qualche piccola modifica, ma il risultato non cambia. Problemi nei fondamentali e Bari scappa subito via sino al 16-8. Sportilia prova la reazione portandosi sotto sino al 20-14, ma Bari è in pieno controllo conducendo in porto la gara con il 25-17 che vale il 3-0 finale. Sabato prossimo Sportilia tornerà fra le mura amiche del PalaDolmen per ospitare la Pallavolo Corridonia.

Esordio vincente in Serie C per la Star Volley Bisceglie che davanti al pubblico amico del PalaDolmen supera 3-1 l’Amatori Bari.

Primo set dominato da Dominko e compagne che con sette punti consecutivi hanno subito messo in chiaro le proprie intenzioni allungando sul +9 (12-3) e ponendo così le basi per condurre la situazione senza particolari intoppi fino al 25-14. Nel secondo set Bari reagisce sfruttando qualche errore di troppo da parte biscegliese e giungendo sino al 10-17. Le ragazze di Maggialetti provano a rientrare, ma senza successo. L’Amatori si porta a casa il gioco con un 21-25. Equilibrio nel terzo periodo con capitan Haliti che nel rush finale trascina le compagne alla vittoria del set sul 25-19. Quarta frazione che continua sulla falsariga di quello precedente, Star Volley avanti subito 7-3, forbice che si allarga sino al 20-10 per poi chiudersi sul 25-14 per il 3-1 finale in favore di Star Volley.