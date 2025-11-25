Terza categoria: vittoria in rimonta per l’Atletico Bisceglie, Goffredo firma la tripletta

Nella sesta giornata del campionato di Terza categoria l’Atletico Bisceglie vede i fantasmi ma alla fine vince con pieno merito grazie alla tripletta di Brandon Goffredo.

Il primo pericolo lo crea al 13’ da destra Brindicci, al debutto stagionale, mentre solo al 18’ si registra la prima uscita di Lopopolo. Dopo il velenoso tiro dalla distanza di Liso e il colpo di testa in area avversaria di De Feo sugli sviluppi di calcio d’angolo, al 34’ il Next Club va in vantaggio su rigore con Tangorra.

Nella ripresa entrano subito Lombardi e Napoletano e già al 5’ Milella nega la gioia del gol a Liso. Al minuto 53 Goffredo realizza di testa sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo. Si fa male De Feo, Minervini entra e va a fare il centrale. Lo fa benissimo. Poco dopo è ancora Goffredo a segnare con una splendida conclusione al volo nell’angolo alla destra del portiere barese. Milella è bravo ad opporsi sulla punizione di Sinigaglia ma nulla può sullo scatenato Goffredo che al 70’ fa tris con una semirovesciata in area. É il 3-1. Poco dopo Liso si divora la quarta rete in contropiede a tu per tu con Milella. I bianchi del Next Club si riversano in attacco ma senza gli esiti sperati. Finisce così, in surplace, dopo un primo tempo da dimenticare, per la quarta vittoria stagionale. (Credit foto: Atletico Bisceglie)