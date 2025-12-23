Terza categoria: un Atletico Bisceglie incerottato cade in casa della Fulgor Molfetta

L’Atletico Bisceglie esce sconfitto dal campo di Molfetta contro una Fulgor concreta e cinica, al termine di una gara complicata e condizionata da una pesante emergenza di organico. I rossoblù, privi dello squalificato Goffredo e degli indisponibili Amato, Campese, Lombardi, Minervini e Stufano, con De Feo in panchina solo per onor di firma, pagano un approccio iniziale poco efficace e una prestazione complessivamente al di sotto delle aspettative. Da segnalare comunque i debutti di Corrado Pisani e Matteo De Marco.

La Fulgor passa in vantaggio già al 3’, quando Demaj lascia partire un sinistro preciso che colpisce il palo e si insacca. Al 15’ lo stesso attaccante si fa ipnotizzare da Lopopolo, che poco dopo è invece sfortunato sull’inserimento di Xhafaj, autore del raddoppio con una conclusione che colpisce anche l’avambraccio del portiere biscegliese. Lopopolo, infortunato, è costretto a lasciare il campo all’intervallo, sostituito da Lavacca. Prima della mezz’ora Pompeo crea il primo vero pericolo per i rossoblù, andando vicino al gol anche al 36’ con un colpo di testa che termina alto. Al 40’ proteste ospiti per un fallo di mano non sanzionato dall’arbitro, che in precedenza aveva già ammonito tre giocatori dell’Atletico.

Nella ripresa, oltre a Lavacca, entrano in campo Noviello e Leo La Notte. L’Atletico prova ad alzare il ritmo e a costruire gioco, ma trova pochi spazi contro una Fulgor ordinata e pronta a colpire in contropiede. Al 68’ Mastropierro firma il 3-0 che chiude di fatto la gara. Gli unici sussulti biscegliesi arrivano con un colpo di testa alto di Pompeo e una punizione dalla distanza di Sinigaglia, mentre Demaj prova ancora su calcio piazzato senza centrare la porta. L’ultimo tentativo è di Pisani in pieno recupero, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. (credit foto: Atletico Bisceglie)