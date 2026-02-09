Terza Categoria: successo sofferto dell’Atletico Bisceglie sul campo del Real Molfetta

Allo stadio Paolo Poli di Molfetta la terza giornata del girone di ritorno di Terza Categoria l’Atletico Bisceglie porta a casa il risultato, ma la prestazione lascia spazio a più di una riflessione, soprattutto alla luce delle potenzialità espresse in precedenza dalla squadra.

Reduce dalla convincente vittoria contro il Liberty, la formazione rossoblù non riesce a dare continuità al proprio gioco. Nonostante una settimana di allenamenti positivi, anche a Molfetta emergono difficoltà e amnesie difensive. A complicare ulteriormente la situazione ci pensano le numerose assenze: ben otto indisponibili e, all’ultimo momento, anche la rinuncia a De Feo in difesa per un attacco influenzale, costringono Francesco Preziosa a rivedere l’assetto della squadra.

L’avvio è subito intenso. Dopo meno di un minuto Goffredo, al rientro, ha l’occasione per sbloccare il match, ma al 4’ arriva la doccia fredda con Cormio che, sfruttando una grave disattenzione difensiva, porta in vantaggio il Real Molfetta. La reazione dell’Atletico è immediata e al 7’ è ancora Goffredo a ristabilire la parità, approfittando di un errore della retroguardia avversaria e superando Mezzina.

Dopo un tentativo dalla distanza di Sinigaglia, al 10’ il capitano di giornata Marco Amato firma il sorpasso rossoblù con una conclusione precisa sul secondo palo, dando l’impressione che la gara possa mettersi in discesa. Ma l’illusione dura poco. Al 18’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bonadies trova spazio da pochi passi e sigla il 2-2, approfittando dell’ennesima distrazione difensiva. Il match resta confuso e nervoso e, dopo una buona occasione di testa per Giovine, al 34’ un errore in impostazione di Lavacca spalanca la strada a Palmieri, che firma il 3-2 per i padroni di casa. Si va così al riposo con l’Atletico sotto nel punteggio.

Nella ripresa i biscegliesi rientrano in campo con tutt’altro atteggiamento e nel giro di pochi minuti ribaltano il risultato. Al 52’ Pisani trova il gol del pareggio di testa su calcio d’angolo battuto da Sinigaglia, mentre due minuti più tardi, al termine di una mischia furibonda in area, Brandon Goffredo mette la firma sulla doppietta personale e sul nuovo vantaggio rossoblù.

Nel finale l’Atletico Bisceglie prova a gestire il risultato, ma non senza sofferenza. Una punizione di Arsale, terminata alta, e i continui assalti del Real Molfetta nei sette minuti di recupero tengono col fiato sospeso, senza però cambiare l’esito dell’incontro.

Da segnalare, nella ripresa, il debutto stagionale di Fabio Mastrapasqua e l’ingresso di Guacci in un insolito ruolo offensivo al posto di Goffredo. Brutte notizie invece per Giovine, costretto a lasciare il campo per un problema al gomito. Una vittoria che vale tre punti, ma che conferma la necessità di maggiore attenzione e continuità per il prosieguo del campionato.

Clicca qui per la classifica aggiornata