Terza Categoria: pari nel derby biscegliese tra Next Gen e Atletico Bisceglie

Il derby biscegliese di Terza Categoria tra Next Gen e Atletico Bisceglie si conferma una sfida intensa e combattuta. L’avvio è favorevole ai rossoblù di mister Preziosa, intraprendenti nei primi minuti ma incapaci di concretizzare il forcing iniziale. Col passare del tempo, però, sono i bianchi di mister Pedone a prendere il controllo del gioco.

Prima del quarto d’ora Lopopolo è attento sul primo tentativo avversario, mentre al 20’ Mattia Pasculli, tra i più ispirati in campo, impegna ancora il portiere con una punizione centrale. L’ex Bisceglie si conferma il principale riferimento offensivo, rendendosi pericoloso anche pochi minuti dopo, mentre Papagni anticipa Lombardi in uscita. Al 34’ l’Atletico passa in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione battuta da Sinigaglia, nel caos in area è Pompeo a trovare la deviazione vincente di testa. La reazione della Mext Gen è immediata e porta al pareggio firmato proprio da Pasculli, abile a sfruttare un errore difensivo con un pallonetto da posizione defilata. Prima dell’intervallo Lombardi non riesce a capitalizzare un buon cross di Cuccovillo e si va al riposo sull’1-1.

La ripresa si apre con gli ingressi di Amato e Stufano, ma dopo nove minuti è ancora Pasculli a colpire, facendosi trovare pronto in area dopo una corta respinta di Lopopolo su tiro dalla distanza. L’Atletico non si arrende e al 63’ trova il nuovo pareggio con Marco Amato, che risolve una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul 2-2 il match resta vibrante e agonisticamente acceso: la Next Gen appare più pericolosa, sfiorando il vantaggio con una punizione di Pasculli deviata in corner e con il clamoroso palo colpito da Evangelista. Nel finale non trova fortuna neppure la punizione di Amato, calciata alta da buona posizione.

Il derby si chiude così in parità, risultato che lascia l’Atletico Bisceglie al sesto posto in classifica, a un solo punto dal Trani, al termine di una gara ricca di emozioni e spunti.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA