Terza Categoria: l’Atletico Bisceglie vince a Cellammare e conquista la vetta

L’Atletico Bisceglie continua a correre e, nella settima giornata del campionato di Terza Categoria barese, ottiene un successo netto che vale anche la vetta della classifica superando in esterna 1-4 il New Team Cellammare.

Senza De Feo, De Marco, capitan Leuci e con Campese e Porro tenuti precauzionalmente in panchina, l’Atletico riparte con Lavacca tra i pali, al debutto stagionale, e con Minervini, Noviello e Brindicci titolari. L’avvio è più complicato del previsto e al 18’ Lavacca deve intervenire con tempismo per sventare l’unica vera occasione dei padroni di casa. La gara si sblocca al 24’: Goffredo, servito da Liso, firma l’1-0 con un preciso mancino. Il vantaggio dura pochissimo, perché Scarpa trova subito il pari con un tiro dalla distanza; ma alla ripresa Goffredo timbra ancora, questa volta di destro su assist di Pompeo. Il palo colpito dallo stesso Pompeo e un colpo di testa di Cianciana preludono al terzo gol, che arriva allo scadere del primo tempo ancora con Goffredo.

Nella ripresa i cambi danno ulteriore energia all’Atletico, che domina nella metà campo avversaria. Al 50’ Liso fallisce il rigore conquistato da Brindicci, colpendo la traversa con uno scavetto; sulla respinta Minervini coglie un’altra traversa con un tiro violento. Le occasioni fioccano e al 71’ Goffredo completa il poker, avventandosi sulla ribattuta di Iacobellis. Con sette gol nelle ultime due gare e nove complessivi, Goffredo balza in testa alla classifica marcatori.

Nel finale Liso spreca altre due opportunità, mentre Pontrelli respinge un tiro di La Notte. Al triplice fischio l’Atletico Bisceglie festeggia tre punti pesanti e il primato condiviso a quota 16 con Pugliese Bitonto e Football Acquaviva. Proprio contro questi ultimi, domenica prossima, è in programma lo scontro diretto al vertice. (Credit foto: Atletico Bisceglie)