Terza Categoria: l’Atletico Bisceglie vince largo con il Real Molfetta

Prestazione di carattere e qualità per l’Atletico Bisceglie che al campo “Petrone” ha superato il Real Molfetta con un rotondo 5-2.

L’avvio è stato da incorniciare: dopo meno di due minuti Francesco Porro ha portato in vantaggio i biscegliesi sfruttando una disattenzione difensiva. Per l’attaccante andriese è arrivata così la prima rete ufficiale con la maglia dell’Atletico. Nonostante il dominio territoriale, gli ospiti si sono trovati improvvisamente sotto: prima il rigore trasformato da Arsale, poi il colpo di testa vincente di La Forgia su calcio d’angolo hanno ribaltato la situazione in favore dei padroni di casa.

L’Atletico ha reagito con determinazione, trovando il pareggio al 32’ su calcio di rigore realizzato da Antonio Lombardi, dopo un fallo su Pompeo. Diverse altre occasioni non concretizzate hanno impedito ai rossoblù di chiudere la pratica già prima dell’intervallo, che si è chiuso sul 2-2.

Dopo una lunga serie di palle-gol fallite, la partita ha finalmente preso la piega giusta al minuto 68: una mischia in area è stata risolta dal tiro angolato di Marco Pompeo, che ha siglato il 3-2, realizzando la sua seconda rete stagionale in altrettante presenze.

Nel finale l’Atletico ha dilagato. All’83’ ancora Lombardi, servito da Pompeo, ha firmato la doppietta personale con un preciso diagonale. Poi, al 90’, il difensore De Feo ha chiuso i conti con un colpo di testa imperioso su corner battuto da Cianciana.

Debutto in maglia rossoblù per Mattia La Notte, mentre nel finale sono entrati anche Mastrototaro e Leuci. Una vittoria pesante, frutto di determinazione e crescita, che conferma le ambizioni della squadra biscegliese. (Credit foto: Romanelli)