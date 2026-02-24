Terza Categoria: l’Atletico Bisceglie rimonta e vince in inferiorità numerica contro il Borgovilla

Cuore, carattere e orgoglio. Il nuovo Atletico Bisceglie, guidato per la prima volta in panchina da Sandro Parisi dopo l’esonero di Preziosa, conquista una preziosa vittoria in rimonta superando per 4-3 un ottimo Borgovilla, nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora di gioco.

Assente lo squalificato Fiorentino, con De Feo e Pompeo inizialmente in panchina per problemi fisici, spazio dal primo minuto per Mattia La Notte. Dopo una fase iniziale di studio, il match si accende al 21’, quando Buonamassa porta in vantaggio i barlettani con uno splendido sinistro all’incrocio dei pali. Tre minuti più tardi il Borgovilla raddoppia con una punizione rasoterra di Nesta, favorita dall’apertura della barriera.

L’Atletico reagisce prontamente: al 29’ Goffredo accorcia le distanze su assist di Sinigaglia. I rossoblù trovano poi il pareggio al 36’ con Pisani, glaciale dal dischetto dopo un rigore procurato ancora da Goffredo. Nel finale di primo tempo è forcing biscegliese, con diverse occasioni per Pisani e Goffredo, ma il portiere Dilillo riesce a tenere in equilibrio il risultato.

In apertura di ripresa arriva un nuovo colpo di scena: al 48’ Buonamassa sorprende Lopopolo con un lob dalla distanza per il 2-3. La situazione si complica ulteriormente al 55’ con l’espulsione di Brindicci, ma l’Atletico non si arrende. Pochi minuti dopo è Amato, capitano di giornata, a firmare il 3-3 in mischia.

Il sorpasso decisivo arriva al 71’: lancio perfetto di Napoletano dalla destra, Goffredo svetta su tutti e anticipa Dilillo in uscita per il 4-3 che fa esplodere di gioia i tifosi. Nel finale la gara si fa nervosa e si chiude con un rosso per parte.

Per l’Atletico Bisceglie è una vittoria che vale molto più dei tre punti: segna l’inizio di una nuova fase e conferma la forza di un gruppo capace di reagire alle difficoltà con determinazione e spirito di squadra.

