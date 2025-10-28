Terza Categoria: derby biscegliese all’Atletico Bisceglie, superata nettamente la Next Gen

Prima stracittadina biscegliese da incorniciare per l’Atletico Bisceglie, che supera la Next Gen Bisceglie con un 5-0 nella seconda giornata del campionato di Terza Categoria, disputata sul campo del Di Liddo.

L’avvio è teso, come ogni derby che si rispetti, ma al 13’ l’Atletico rompe l’equilibrio grazie al debuttante Marco Pompeo, che recupera palla sulla trequarti e lascia partire un gran tiro dalla distanza per l’1-0. La Next Gen, guidata da mister De Candia, prova a reagire con una punizione di Camporeale, terminata di poco alta. Al 25’ arriva il raddoppio: Marco Sinigaglia calcia un corner potente e a giro che sorprende tutti, insaccandosi direttamente in rete.

Il tris giunge due minuti più tardi al termine di una splendida azione corale: lancio di Sinigaglia, controllo e percussione di Liso, assist preciso di Porro e tocco vincente di Brandon Goffredo, al secondo centro stagionale dopo la rete segnata a Bari. Sul 3-0 l’Atletico gioca con maggiore scioltezza e trova anche il poker al 39’: Mattia Leuci, approfittando di un errore difensivo, ruba palla e batte Mastrapasqua con un tiro angolato. Nel finale di tempo Liso sfiora il quinto gol con una punizione che si stampa sul palo.

Nella ripresa i rossoblù amministrano il vantaggio, con Preziosa che dà spazio a tutti i cambi senza mai perdere il controllo della gara. Al 72’ ancora Mastrapasqua nega a Liso la gioia del gol con una gran parata su punizione diretta all’incrocio, ma a cinque minuti dal termine l’attaccante rossoblù si riscatta, firmando il 5-0 finale su perfetto assist in profondità. (Credit: Romanelli)

ATLETICO BISCEGLIE – NEXT GEN BISCEGLIE 5-0

ATLETICO BISCEGLIE: Lopopolo, Mat. Leuci (46’ Stufano), Napoletano, De Feo, Campese, Sinigaglia, Fiorentino (70’ Cianciana), Pompeo (55’ S. Mastrototaro), Liso, Goffredo (70’ M. Amato), Porro (52’ Lombardi). A disposizione: Lavacca, Mat. La Notte, Thiago, Noviello. Allenatore: Francesco Preziosa.

NEXT GEN: Mastrapasqua, Giannattasio, Colangelo, Sallustio, De Cillis (85’ Uva), Maffei (75’ Mar. Leuci), Tommasi (64’ G. Mastrototaro), Fatty (36’ Dell’Aquila), Dell’Olio, Camporeale (72’ Mau. La Notte), D. Amato. A disposizione: Storelli, Di Nardo, Albanese, Racanati. Allenatore: Antonio Oronzo De Candia.

ARBITRO: Fabio Paolillo della sezione di Barletta

MARCATORI: 13’ Pompeo, 25’ Sinigaglia, 27’ Goffredo, 39’ Leuci, 85’ Liso

AMMONITI: S. Mastrototaro (A), D. Amato, Dell’Olio (N).

NOTE: recupero 1’ pt, 2’ st.