Terza Categoria, debutto casalingo amaro per l’Atletico Bisceglie

Il debutto casalingo dell’Atletico Bisceglie in Terza categoria è amaro, ma lo 0-3 subito al Di Liddo contro il Borgovilla di Barletta davanti a un pubblico numeroso non va interpretato come un risultato completamente negativo. Un rigore sbagliato e due traverse colpite, infatti, dovrebbero pesare molto nel bilancio di una gara persa con uno score severo.

Privo degli indisponibili Leo Leuci e Maurantonio La Notte, mister Lionetti parte con il 4-2-3-1, col debutto di Tesse nella linea difensiva e del diciottenne Baldini come esterno di centrocampo a destra. Dopo una lunga fase di equilibrio, al 14’ Rinelli da fuori area indovina un pallonetto vincente per il gol del vantaggio barlettano. Dopo pochi minuti l’Atletico ha la possibilità di pareggiare, infatti, viene commesso un fallo in area di rigore su Di Leo con l’arbitro che assegna il penalty. Dagli undici metri però il tiro di Thiago è angolato ma debole, infatti, trova la respinta del portiere avversario. Dal gol mancato al gol subito, infatti, al 21’ Paradiso porta a due il numero di reti di vantaggio dei biancorossi barlettani. L’Atletico reagisce. Dopo la mezzora la punizione di Zagaria trova la barriera avversaria, poi alla fine del primo tempo è lo stesso giocatore andriese a fare un grande recupero difensivo.

A inizio ripresa si vedono subito in campo Di Pilato e Porcelli, quest’ultimo al debutto, col passaggio alla difesa a tre. Dopo 6 minuti però è Albrizio a segnare lanciato in profondità. Poco dopo Lavacca compie un grande intervento, mentre Di Leo colpisce la traversa da posizione defilata. Lavacca compie altri due interventi importanti, poi anche il Borgovilla centra la traversa da un tiro cross, cosa che fa anche l’Atletico all’81’ in una sfortunata carambola. Nel finale è Giacomo Brindicci a sfiorare il palo.

ATLETICO BISCEGLIE – BORGOVILLA BARLETTA 0-3 (0-2)

ATLETICO BISCEGLIE: Lavacca, M. Leuci, Leonetti, Tesse (46’ Di Pilato), N. Zagaria, Baldini (46’ Porcelli), L. La Notte, E. Brindicci (64’ Abbascià), Loconte (80’ G. Brindicci), Thiago, Di Leo (86’ Lagroia). All.: Savino Lionetti.

A disposizione: Di Gennaro, Barile, Cassanelli, Mosca.

BORGOVILLA BARLETTA: Spadaro, Rutigliano, Rinelli, Mennea (75’ Sarcinelli), De Lorenzo (79’ Devincenzo), Ricco, Albrizio (64’ Petruzzo), Paradiso (67’ Crescente), Venturino, Gentile (64’ Proietti), Calvello. All.: Domenico Carpagnano.

A disposizione: D. Zagaria, Leone.

ARBITRO: Andrea Scamarcio di Barletta.

AMMONITI: Tesse, Porcelli, Thiago e M. Leuci (AB), Gentile, De Lorenzo, Sarcinelli e Rinelli (BB).

ESPULSI: Baldini (AB) dalla panchina. NOTE: al 18’ Spadaro (BB) respinge rigore calciato da Thiago.

RETI: 14’ Rinelli, 21’ Paradiso, 51’ Albrizio