Terza Categoria: Atletico Bisceglie travolgente a Bari

Sotto i riflettori del Campo Comunale di San Pio, l’Atletico Bisceglie centra una vittoria larga e convincente, imponendosi per 4-0 sul campo della Warriors Calcio e tornando a sorridere anche lontano da casa.

Dopo la pioggia abbondante caduta nel prepartita, sono i padroni di casa a creare il primo timido pericolo, ma Lopopolo è attento e chiamato a un solo intervento nel corso della prima frazione. L’Atletico prende subito in mano il gioco e sblocca il risultato all’8’, quando Amato lascia partire un tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio, su assist di Napoletano. I biscegliesi continuano a spingere e sfiorano più volte il raddoppio: Cuccovillo fallisce incredibilmente a porta vuota dopo un servizio di Porro, poi ci prova ancora senza fortuna, mentre Fiorentino centra in pieno il palo con un tiro al volo. Nel finale di tempo è ancora Cuccovillo a far tremare la traversa direttamente su calcio di punizione.

Nella ripresa l’Atletico Bisceglie alza il ritmo e chiude definitivamente i conti. Sinigaglia trova il raddoppio con una potente conclusione dalla distanza che sorprende l’estremo difensore barese. A mettere il sigillo sul match ci pensa il neo entrato Marco Pompeo, protagonista assoluto con una doppietta: prima il colpo di testa vincente sulla respinta del portiere, poi una precisa conclusione di destro in area che fissa il punteggio sul definitivo 4-0.

La Warriors prova a reagire, ma crea pochi grattacapi e Lopopolo chiude la gara senza subire reti. Per l’Atletico Bisceglie arriva così una vittoria netta e convincente, frutto di una prestazione solida e autoritaria, che conferma la crescita della squadra e regala fiducia per il prosieguo della stagione. (credit foto: Atletico Bisceglie)