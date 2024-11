Terza Categoria: Atletico Bisceglie sconfitto in casa / RISULTATI E CLASSIFICA

Appuntamento con i primi punti stagionali da rimandare per l’Atletico Bisceglie battuto per 3-1 dalla Virtus Andria nel quarto incontro del campionato di terza categoria.

I padroni di casa sbloccano il risultato al 36′ con Leonetti che, con un colpo di testa, concretizza un corner battuto da La Notte. Nella ripresa, dopo 3′ gli ospiti pareggiano i conti con Scamarcio. Un quarto d’ora più tardi, gli andriesi ribaltano la situazione con Conversano. L’Atletico cerca in tutti i modi di azzerare lo svantaggio non riuscendo nell’intento ma subendo al minuto numero 89 il definitivo 3-1 ad opera di Caterino. Domenica prossima nuovo turno casalingo. Al “Di Liddo” arriva il New Carpediem.

Foto: Ufficio stampa Atletico Bisceglie