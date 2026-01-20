Terza Categoria: Atletico Bisceglie ko nello scontro diretto contro la Pugliese Bitonto

L’Atletico Bisceglie esce sconfitto dall’ennesimo scontro diretto della stagione, cedendo il passo alla Pugliese Bitonto nel tredicesimo turno di Terza Categoria.

La squadra di Sblendorio parte meglio e, dopo una prima occasione per Pice, trova il vantaggio all’8’ proprio con l’attaccante, che sfrutta una disattenzione della retroguardia biscegliese anticipando Lopopolo da distanza ravvicinata. I padroni di casa faticano a reagire, mentre Adige si rende pericoloso in due occasioni e Cuccovillo non capitalizza una punizione da buona posizione. Al 38’ arriva però il pareggio: un lancio in profondità pesca Pisani libero in area, bravo a colpire al volo di destro sul rimbalzo e a insaccare nell’angolo sul secondo palo. Nel finale di tempo altre opportunità per Pice e Brilli, ma Lopopolo si oppone con sicurezza e si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa al 52’ è Brilli a riportare avanti gli ospiti, approfittando di nuove incertezze difensive. Al 62’ il neo entrato Nanocchio firma l’1-3 su rigore. Preziosa cambia assetto passando al 3-4-3 con gli ingressi di Porro e Cianciana, ma il centravanti andriese è costretto a uscire dopo appena dodici minuti per un infortunio al ginocchio sinistro. Poco prima, però, l’Atletico accorcia le distanze con il colpo di testa del debuttante Natale Todisco.

Sull’onda dell’entusiasmo i rossoblù trovano anche il pareggio con Lombardi, a segno dopo la mezz’ora con un tap-in vincente. La gioia dura poco: tre minuti più tardi Adige realizza su punizione il gol del definitivo 3-4. Nel finale l’Atletico prova l’assalto, ma senza lucidità, rischiando anzi di subire ancora, con Lopopolo decisivo al 90’ sulla punizione di Pazienza.

