Terza categoria: Atletico Bisceglie corsaro a Barletta, battuto il Borgovilla

Nella quinta giornata del campionato di Terza categoria, l’Atletico Bisceglie conquista tre punti importanti battendo 2-0 il Borgovilla Calcio Sport al Manzi-Chiapulin di Barletta, nell’anticipo serale del sabato. La vittoria assume un peso ancora maggiore alla luce dei risultati negativi di Liberty e Trani, che consentono all’Atletico di migliorare sensibilmente la propria posizione in classifica.

Accoglienza impeccabile, gara corretta e un generoso “terzo tempo” offerto dalla società barlettana, un autentico messaggio di sport e valori che il Borgovilla ha saputo trasmettere in pieno.

In campo, l’Atletico parte forte come già visto nelle ultime uscite. Dopo due tentativi di Marco Pompeo — uno dei quali finito sulla parte superiore della traversa — e una nitida occasione per Cianciana, è proprio quest’ultimo a sbloccare il match al 27’, finalizzando un lancio verticale di Stufano partito dalla difesa. Per Cianciana è la prima rete in maglia rossoblù. Il Borgovilla, dal canto suo, si rende pericoloso in un paio di circostanze, trovando pronto Lopopolo. Prima dell’intervallo arrivano altre opportunità targate Pompeo, Liso su punizione dalla distanza e Porro.

La ripresa segue lo stesso copione: Atletico in controllo e deciso a chiudere i conti. Il raddoppio arriva al 59’ grazie a Marco Sinigaglia, lanciato in profondità dal portiere Lopopolo in un’azione che sorprende la retroguardia locale. Il tris sfuma in due occasioni: Sinigaglia sfiora la doppietta e Pompeo calcia incredibilmente fuori a porta vuota dopo essere stato vistosamente trattenuto. Nel finale il neoentrato Thiago crea due pericoli che trovano attento il portiere Spadaro. L’Atletico Bisceglie torna così a casa con una vittoria convincente, frutto di solidità, qualità e spirito di squadra. (Foto: Atletico Bisceglie)