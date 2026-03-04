Terza Categoria: Atletico Bisceglie corsaro a Bari, battuto il Next Club / CLASSIFICA

L’Atletico Bisceglie del nuovo tecnico Modesto Ragno espugna il campo del Next Club imponendosi 2-1 al “Sante Diomede” di Bari, diciannovesima giornata di Terza categoria, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa.

Con gli squalificati Brindicci e Stufano indisponibili insieme a Cianciana, Cuccovillo e Pompeo, i rossoblù si presentano con un inedito 4-3-3. L’avvio è promettente: già all’8’ Goffredo impegna la difesa barese con un sinistro che termina di poco a lato. Nonostante il buon approccio, al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Davide Patruno. La reazione biscegliese arriva con una punizione di Di Pinto che sorvola la traversa e con un colpo di testa di Goffredo. È lo stesso attaccante a procurarsi il penalty che Corrado Pisani realizza al 41’, fissando il punteggio sull’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa l’Atletico alza ulteriormente il ritmo. Sinigaglia sciupa una ripartenza favorevole, mentre Goffredo sfiora ancora il bersaglio dalla distanza. Il forcing viene premiato al 18’: cross preciso di Leo La Notte dalla destra e conclusione vincente di Brandon Goffredo nell’angolino per il gol del sorpasso. Dopo la mezz’ora il Next Club prova a reagire e sfiora il pari con una punizione di Armiento che si stampa sulla parte alta della traversa. L’ingresso di Lombardi dà equilibrio e qualità alla manovra, con i rossoblù vicini anche al colpo del definitivo ko in contropiede. Una vittoria sofferta ma meritata che consente all’Atletico Bisceglie di agganciare il Liberty Bari al quarto posto in classifica. (credit foto: Rino Romanelli)

