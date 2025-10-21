Terza Categoria: Atletico Bisceglie beffato nel finale dal Liberty Bari

Una sconfitta amara, maturata nei minuti di recupero, quella subita dall’Atletico Bisceglie al “Mirko Variato” di Bari contro il Liberty in occasione della prima giornata del campionato di Terza Categoria.

L’avvio di gara è tutto di marca biscegliese: dopo appena due minuti Brandon Goffredo impegna severamente Garofalo con un tiro al volo dalla distanza che l’estremo difensore avversario devia con un grande intervento. L’undici di mister Preziosa spinge con intensità e al 24’ trova il meritato vantaggio: Liso serve in area Goffredo, che con un preciso sinistro infila l’angolino basso siglando la sua prima rete in maglia rossoblù.

L’Atletico continua a macinare gioco e a creare pericoli, soprattutto con le combinazioni tra Goffredo, Amato e Porro, ma la mancanza di cinismo sotto porta impedisce di chiudere la partita. Si va così all’intervallo con il minimo vantaggio, 0-1, e la sensazione di aver sprecato troppo.

Nella ripresa il copione sembra inizialmente lo stesso: Amato manca d’un soffio l’appuntamento con il raddoppio su assist di Porro, ma da lì in avanti la spinta degli ospiti cala. Il Liberty si affaccia pericolosamente al 7’ con Mesecorto, che sfiora il palo con un destro preciso. Il pareggio arriva al 58’ con Mattia Castiello, bravo a sfruttare una distrazione difensiva e a battere Lopopolo, all’esordio stagionale tra i pali.

Nonostante i cambi operati da Preziosa, l’Atletico non riesce a ritrovare lucidità. I rossoblù appaiono nervosi e nel finale subiscono la pressione dei padroni di casa. Solo due interventi miracolosi di Lopopolo tengono a galla la squadra, ma al 91’ arriva la doccia fredda: ancora Castiello insacca il 2-1 e completa la rimonta del Liberty, lasciando l’Atletico con tanti rimpianti e nessun punto. Una sconfitta che brucia per come è maturata, ma che lascia anche la consapevolezza di un buon primo tempo e di una squadra viva, pronta a riscattarsi già dal prossimo turno. (Credit foto: Rino Romanelli)

LIBERTY BARI – ATLETICO BISCEGLIE 2-1

LIBERTY BARI: Garofalo, Giardino, Gagliardi, Sasanelli, Palasciano, Turitto, Specchia (55’ Lauriola), Martucci, Spagnuolo (55’ Radicchio), Mesecorto (85’ Limoncelli), Castiello. A disposizione: Devito, Lepore, De Benedictis, Signorile. Allenatore: Giovanni Bellomo.

ATLETICO BISCEGLIE: Lopopolo, Leuci (72’ Noviello), Napoletano, De Feo, Campese, Sinigaglia (80’ Thiago), Fiorentino, Liso (64’ Cianciana), Amato (61’ Mastrototaro), Goffredo, Porro (57’ Lombardi). A disposizione: Lavacca, Ferrante, Brindicci, M. La Notte. Allenatore: Francesco Preziosa.

ARBITRO: Nicolò Vittorio Losito della sezione di Molfetta

MARCATORI: 24’ Goffredo (B), 58’ e 91’ Castiello (L)

AMMONITI: Lauriola, Castiello (L), Cianciana (A)