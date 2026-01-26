Terza Categoria: Atletico Bisceglie batte il Liberty Bari al “Di Liddo” / Classifica

Buona la prima nel girone di ritorno di Terza Categoria per l’Atletico Bisceglie che al “Di Liddo” torna al successo superando in uno scontro diretto il Liberty Bari. Nonostante le assenze degli infortunati Campese, Goffredo e Porro, a cui si è aggiunto all’ultimo momento Stufano per influenza, i rossoblù hanno offerto una prestazione di carattere in una gara intensa e ricca di emozioni.

L’avvio è da brividi per i padroni di casa, con il palo colpito dopo tre minuti dal barese Citarelli. La reazione non tarda ad arrivare e all’8’ Lombardi sblocca il risultato trasformando il rigore concesso per fallo su Pisani. Il match resta vivace: Cirillo sfiora il raddoppio con un insidioso tiro-cross, ma al 19’ Pirino sorprende Lopopolo con una conclusione improvvisa dalla distanza che vale il pareggio. Al 24’ Pisani riporta avanti l’Atletico con un destro preciso da fuori area al termine di un contropiede, ma tre minuti dopo il Liberty ristabilisce l’equilibrio sfruttando l’unico corner del primo tempo, con Turitto libero di colpire di testa. Prima dell’intervallo arrivano altre occasioni, tra cui una ripartenza non concretizzata da Pisani e una punizione di Gagliardi respinta da Lopopolo.

Nella ripresa sale in cattedra la difesa biscegliese, con Napoletano, De Feo e Todisco a garantire solidità insieme a Cirillo. Il Liberty si rende pericoloso con una traversa colpita da Corvasce dalla distanza, mentre Cuccovillo non riesce a sfruttare una punizione invitante. Preziosa cambia gli esterni inserendo Amato e Cianciana, e l’Atletico continua a spingere. Dopo una buona occasione per Pisani di testa e un intervento decisivo di Lopopolo su Ferri, il gol decisivo arriva oltre la mezz’ora: sugli sviluppi di un corner, Todisco colpisce di testa, la palla tocca il palo e sulla respinta Pisani è il più rapido a insaccare per il 3-2, firmando la sua doppietta personale.

Nel finale la gara diventa nervosa e combattuta, ma l’Atletico Bisceglie resiste agli ultimi tentativi ospiti, con l’ultima punizione di Gagliardi che non crea pericoli. Prestazione convincente anche della coppia di centrocampo Fiorentino-Sinigaglia, a coronamento di una vittoria importante che rilancia i rossoblù all’inizio del girone di ritorno. (credit foto: Atletico Bisceglie)

