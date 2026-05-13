Termina il rapporto tra la Diaz Bisceglie ed il portiere Di Ciaula

Termina il rapporto tra la Diaz Bisceglie e l’estremo difensore Giuseppe Di Ciaula. L’ufficialità è giunta oggi da parte del club biancorosso.

Di Ciaula è stato per un biennio il “guardiano” della porta della Diaz contribuendo in maniera importante alla promozione in Serie A2 della compagine allenata dal confermato Giuseppe Di Chiano.

«Il presidente Cortellino desidera esprimere la propria gratitudine a un estremo difensore che – si legge nella nota – con esperienza, sacrificio e dedizione, ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. A Giuseppe va il più sincero augurio per il prosieguo della sua carriera sportiva e per le future soddisfazioni personali e professionali».