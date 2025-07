Termina il rapporto tra Don Uva Calcio e il tecnico Muserra

Si chiude il rapporto tra il Don Uva Calcio 1971 ed il tecnico Mirko Muserra. L’ufficialità giunge proprio dal club biancogiallo.

“Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a mister Muserra – si legge nella nota del sodalizio biscegliese che milita nel campionato di Promozione – per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della stagione appena conclusa. A lui va la nostra gratitudine per il lavoro svolto e per il prezioso contributo dato alla squadra. A nome di tutta la società, auguriamo a mister Muserra le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.