TennisTavolo Dolmen, parentesi positiva ai Campionati Italiani di Riccione

Riscontri lusinghieri hanno scandito l’esperienza dei giovani pongisti del TennisTavolo Dolmen Bisceglie ai Campionati Italiani di 4^ e di 5^ categoria, ospitati nella tradizionale location del Play Hall di Riccione.

Nel tabellone maschile di 4^ categoria, su un “esercito” di 400 iscritti, si sono distinti Davide Troilo e Corrado Palumbo. Entrambi outsider alla luce della classifica che li vedeva collocati oltre la 230esima posizione, sono riusciti con abilità e determinazione a superare i rispettivi gironi di qualificazione accedendo al tabellone ad eliminazione diretta. Davide Troilo ha saputo avanzare fino al secondo turno risultando il miglior portacolori pugliese alle spalle di Massimiliano Cascella (ex 3^ categoria, piazzatosi ottavo), mentre Corrado Palumbo è stato sconfitto al primo turno dopo un match emozionante in cui ha fallito anche un match point.

Positiva impressione hanno destato inoltre i tre biscegliesi in lizza nella rassegna tricolore di 5^ categoria: Pasquale Di Ceglie e Francesco Palumbo hanno ben figurato nel girone di qualificazione entrando nel tabellone finale, dove sono usciti di scena al secondo turno, mentre Domenico Lupone si è fermato nella prima fase della competizione. “Il bilancio della nostra partecipazione a Riccione è positivo – commenta Girolamo Dell’Olio, tecnico federale di secondo livello e dirigente del TT Dolmen – . Sono orgoglioso per l’impegno profuso dagli atleti, sostenuto dai sacrifici della nostra società e gratificato dall’esito finale. Troilo e compagni si sono misurati con specialisti di alto livello, alcuni dei quali militanti in compagini di B1 e B2, esprimendo una qualità elevata di gioco e mettendo a frutto il lavoro svolto in allenamento. Tali risultati ci spronano a proseguire su questa strada facendo leva su cuore, passione e professionalità”.

Il felice cammino ai Campionati Italiani di Riccione ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una stagione densa di impegni e di importanti soddisfazioni per il TT Dolmen. “Nei campionati di serie abbiamo guadagnato significativi piazzamenti, a partire dai playoff del team di serie C2 che ha sfiorato di un’inezia la promozione – aggiunge Dell’Olio – . Sul piano organizzativo, oltre alla promozione della disciplina con progetti che hanno coinvolto ragazzi dagli 8 ai 12 anni, abbiamo allestito per la prima volta al PalaDolmen la fase regionale di Coppa Italia piazzandoci terzi con la squadra più giovane del lotto. Ora vogliamo chiudere in bellezza con la partecipazione ai Campionati Regionali (dalla 2^ alla 6^ categoria) che si terranno a Monopoli”.