Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, vetta solitaria in serie C2

Continuano in maniera positiva i campionati regionali di ping pong che vedono impegnate le quattro squadre della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie.

In serie C2 quarta vittoria consecutiva per la Tennis Tavolo Dolmen Bar Rondò (Luigi Antonio Amati, Corrado Palumbo e Davide Troilo) che resta al primo posto battendo 4-3 il Trani nello scontro al vertice. Nel match tra Molfetta e Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design (Matilde Ingravalle, Pasquale Di Ceglie, Francesco Palumbo) vittoria biscegliese per 5-2, grazie soprattutto ai punti di Matilde Ingravalle (due nel singolo, uno nel doppio).

Giornata negativa invece in serie D1 per la Tennis Tavolo Dolmen C&P Service (Domenico Lupone, Giacomo Amati e Ninni Arbues), sconfitta 4-3 a Cerignola e per la Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana (Emanuele Troilo, Daniele Garofoli, Anita Dell’Olio e Simone Povia) in serie D2 che ha perso 6-1 con Trani. Daniele Garofoli, soli 13 anni, porta a casa il punto della bandiera per una squadra ricca di giovanissimi.

“Siamo decisamente contenti per i risultati, anche per le sconfitte. I nostri ragazzi scendono in campo – le parole di Girolamo Dell’Olio, tecnico della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie – mostrando ogni domenica i progressi fatti negli allenamenti della settimana. Ci godiamo il primato in Serie C2 e i punti dei nostri giovanissimi atleti”.

Le compagini della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie torneranno a giocare sabato 11 e domenica 12 novembre con le squadre di C2 impegnate in trasferta a Corato e i team di D1 e D2 in casa nella palestra di via Sant’Andrea.