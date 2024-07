Tennis Tavolo Bisceglie, un’annata da incorniciare

Stagione da record per la Tennis Tavolo Bisceglie. Una cavalcata iniziata a settembre 2023 che ha visto la compagine biscegliese centrare la promozione in serie C1 nazionale.

La Tennis Tavolo Dolmen ha partecipato ai campionati regionali di Foggia ed ha ottenuto il 2° posto con Davide Troilo in quarta categoria e il 3° posto di Pasquale Di Ceglie in terza categoria. Grandi risultati anche dai Tornei regionali dove spiccano le tre medaglie di Matilde Ingravalle (due argenti e un bronzo)

La società biscegliese si è ben distinta ai Tornei regionali per le qualificazioni ai Campionati Italiani Giovanili di scena a Martina Franca tra Novembre e Gennaio. Oro e bronzo di Matilde Ingravalle (under 17), due argenti di Davide Troilo (under 19), oro e argento per Luigi Antonio Amati (under 19), argento e bronzo di Anita Dell’Olio (under 13), bronzi per Daniele Garofoli (under 15), Pasquale Di Ceglie (under 17), Corrado Palumbo (under 19).

Ottimi piazzamenti nei Tornei Open di San Nicola La Strada, in Campania e nel Torneo Open di Foggia con il bronzo nel doppio dei fratelli Corrado e Francesco Palumbo. ed il terzo posto nel doppio femminile da parte di Matilde Ingravalle con Giulia Varveri dell’Ennio Cristofaro di Casamassima ai Campionati Italianii a squadre.

L’apice della stagione agonistica è stata la vittoria a Lecce della Coppa Italia Regionale e il pass per la Coppa Italia disputata a Riccione il 9 giugno con un buon 9° posto tra le venti squadre regionali. In tale occasione fantastico bronzo di Matilde Ingravalle nei Campionati Italiani di quarta categoria, conquistato in un torneo con quasi 100 atlete da tutta Italia. A ciò si aggiunge la prima posizione tra le 15 società pugliesi partecipanti (21° posto tra le 164 società italiane).

Ultimo appuntamento della stagione il Torneo regionale femminile Trofeo Coni under 14 con il terzo posto di Anita Dell’Olio.

“Abbiamo percorso l’Italia in lungo e in largo, macinando quasi 10.000 chilometri – afferma Girolamo Dell’Olio reponsabile tecnico della Tennis Tavolo Dolmen-. I nostri ragazzi hanno disputato circa 950 partite con oltre 1000 ore di allenamento. Noi coach abbiamo accompagnato e seguito i ragazzi in ogni gara, studiando e analizzando le immagini di ogni partita per correggere e migliorare movimenti e gesti tecnici”.

La società biscegliese ha lavorato molto anche nella realizzazione di progetti dedicati ai più piccoli con iniziative nelle scuole e nelle parrocchie che hanno coinvolto quasi 500 bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni.

“Una stagione davvero intensa, resa possibile solo grazie alla disponibilità gratuita di tutti, con l’unico obiettivo di promuovere il ping pong e offrire opportunità di crescita e formazione ai giovani. Lavoriamo ogni giorno – spiega il presidente della Tennis Tavolo Dolmen, Giuseppe Dell’Olio – per contribuire a diffondere la cultura dello sport e favorire lo sviluppo di una mentalità vincente, di valori importanti come la disciplina, il rispetto e il fair play. Un grande grazie agli sponsor, non molti in realtà ma sempre pronti a sostenerci, alle famiglie e soprattutto agli atleti che affrontano ogni sfida con il sorriso sulle labbra, consapevoli che solo con il sudore si possono raggiungere i risultati”.

La stagione 2024/2025 si annuncia ricca di sfide e di occasioni. “L’obiettivo è quello di continuare a crescere come società sportiva e di conquistare successi significativi sul tavolo da gioco. L’entusiasmo e la determinazione degli atleti e dello staff sono la chiave per affrontare quel che il futuro ci riserva. La società ASD Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie – conclude il presidente Dell’Olio – invita tutti gli appassionati di sport e i sostenitori della squadra a seguire la prossima stagione e a sostenere gli atleti in questa emozionante avventura sportiva. Con impegno, passione e sacrificio, siamo pronti a dimostrare il nostro valore e a raggiungere traguardi importanti”.

Foto: Ufficio stampa Tennis Tavolo Bisceglie