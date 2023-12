Tennis, Giuseppe Monterisi è il primo Tecnico Nazionale FITP biscegliese

Da alcuni giorni la comunità sportiva biscegliese può fregiarsi di annoverare il suo primo Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il più prestigioso attestato rilasciato dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi è stato conseguito dal 28enne Giuseppe Monterisi a coronamento di un brillante iter, durato due anni e culminato nel superamento di un esame finale presso la Scuola dello Sport a Roma. Durante il percorso Monterisi ha acquisito esperienze e nozioni frequentando i migliori docenti, coach (tra cui Dell’Edera, Piatti, Santopadre, Sartori e Arbino) e strutture in ambito tennistico in varie realtà italiane maturando una formazione altamente qualificata.

Responsabile già da alcuni anni della scuola tennis del Country Club Molfetta, circolo per il quale disputa da giocatore il campionato a squadre di serie C, Monterisi ha discusso la tesi dal titolo “La scuola e il percorso diretto al professionismo”, realizzata insieme al tecnico Alberto Cristofaro. “Si tratta di un traguardo a cui tenevo molto, che segue la laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate all’Università di Foggia nonché la qualifica di preparatore fisico di 2° grado – spiega Monterisi – . Dopo un periodo di breve ma meritato riposo, riprenderò l’attività al servizio dei miei allievi con la passione, l’impegno e la dedizione di sempre lavorando per la loro crescita sia umana sia sportiva. L’obiettivo principale è indirizzare il maggior numero di ragazzi verso il tennis professionistico, in tal senso abbiamo avviato un bel percorso con il promettente Giuseppe Samarelli, uno dei migliori Under 14 d’Italia già impegnato in tornei di carattere internazionale. La principale difficoltà? Far conciliare gli impegni scolastici con lo sport preservando al contempo la parte ludica nello svolgimento dell’attività motoria”.