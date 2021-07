Tempo di ritorni in casa Diaz, ecco Michele De Liso

Un nuovo ritorno caratterizza il mercato estivo della Diaz che nella giornata odierna ufficializza l’acquisto di Michele De Liso.

Laterale offensivo, classe ’92, De Liso ha già vestito la maglia della Diaz nella stagione 2019/20 realizzando ben 11 gol in un torneo poi definitivamente sospeso a marzo 2020 per via del lockdown. Nella passata stagione De Liso ha giocato nelle fila del Bitonto in serie B realizzando 12 gol. “La possibilità di tornare alla Diaz è nata appena ho saputo dell’arrivo di mister Danisi. Una scelta comunque molto semplice per me, visto che conosco la società e so di andare in un ambiente serio ed organizzato”. De Liso ritrova Danisi con il quale ha già lavorato nell’esperienza di Bitonto in C1, “il mister lo conosco bene e so che ce la metterà tutta per ottenere il massimo da questa squadra, è un tecnico che cura i dettagli ed io sono molto fiducioso sul lavoro che andremo ad affrontare in occasione del prossimo campionato, sicuramente l’obiettivo è provare a centrare i playoff, poi vedremo in corso d’opera”.