Tempo di rinnovi in casa Diaz, tre le ufficialità

L’avvio della fase di preparazione si avvicina a grandi passi, ed in tale prospettiva la Diaz completa l’organico ufficializzando i rinnovi dei rapporti con Natale Di Benedetto, Roberto Graziani e Mohamed Sellak.

Quarta stagione con la maglia biancorossa per Di Benedetto, laterale biscegliese dotato di grande forza fisica, abbinata ad un notevole spirito di sacrificio. Lo scorso anno per Di Benedetto anche una buona presenza in zona di finalizzazione, viste le 5 reti messe a segno in stagione regolare.

Serietà, sicurezza e passione per il ruolo sono le caratteristiche che contraddistinguono Graziani che assieme a Di Giannantonio ed ai giovani, dell’under di mister Giacomo Di Pinto, formeranno la squadra dei portieri in vista della prossima stagione.

Una promessa da tenere d’occhio è sicuramente Sellak. Prospetto di grande talento, classe 2002, Sellak ha saputo aspettare il suo momento nella passata stagione, sfruttando le possibilità concesse. Con il passare delle giornate il giovane gioiellino della Diaz ha preso confidenza con la categoria mettendo a segno anche 2 gol.

“La conferme di oggi in pratica chiudono il nostro lavoro estivo – dichiara il presidente Cortellino. Sono molto contento di avere in gruppo Di Benedetto, Graziani e Sellak, persone che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e senso di appartenenza”.