Tempo di derby in Serie B2, Star Volley e Sportilia faccia a faccia al PalaDolmen

Nuovo weekend importante per lo sport biscegliese che, dopo aver celebrato il ritorno del derby in ambito calcistico domenica scorsa, si appresta a vivere, domani alle ore 19, un’inedita stracittadina nel campionato di Serie B2 di volley, la prima in assoluto in un torneo di livello nazionale.

Sportilia e Star Volley Bisceglie, infatti, tornano ad incrociarsi una contro l’altra al PalaDolmen dopo i tre meravigliosi confronti diretti disputatisi nella stagione 2020/21 nel campionato di Serie C. Due stagioni fa le due squadre diedero vita ad un entusiasmante testa a testa in vetta alla classifica che al termine della stagione regolare premiò le nerofucsia nonostante le vittorie per 3-1 e 3-2 conquistate da Sportilia sia nel derby d’andata che in quello di ritorno. Le biancazzurre quell’anno si rivelarono la vera bestia nera della Star Volley che capitolò per 3-2 anche nel confronto diretto valevole per la prima fase dei playoff, un match importantissimo che spianò a Sportilia la strada verso la promozione in Serie B2. Ora le due compagini cittadine si ritrovano proprio in Serie B2, pronte a darsi battaglia in una sfida d’alta quota nella quale entrambe vogliono portare a casa il bottino pieno per riscattare le sconfitte maturate sabato scorso. In primo luogo Star Volley è decisa a sfatare il tabù derby e, inoltre, punta ad aumentare il vantaggio in classifica sulle biancazzurre le quali, dal canto loro, vogliono confermare l’ottimo trend nelle stracittadine per accorciare le distanze in graduatoria. Sono infatti quattro le lunghezze di margine delle ragazze di coach Sarcinella, a quota 19 punti, su quelle di coach Nuzzi, ferme a quota 15 ma, indipendentemente da ciò, i due tecnici sanno benissimo che nei derby può succedere di tutto e che le motivazioni possono fare la differenza così come ridurre gli errori al minimo. La vera incognita in casa Star Volley riguarda le condizioni delle numerose giocatrici assenti sette giorni fa nella trasferta di Cerignola, coach Sarcinella si augura di poter recuperare almeno una parte delle assenze per poter usufruire di una rotazione più ampia di quella di sabato scorso. Sul fronte opposto le biancazzurre hanno preparato al meglio la partita in settimana consapevoli delle difficoltà della gara e delle qualità delle avversarie sempre temibili a prescindere dalle defezioni che le stanno colpendo nelle ultime settimane.

L’auspicio è che, come accaduto al “Ventura” domenica scorsa, l’incontro del PalaDolmen possa rivelarsi una festa per lo sport cittadino sugli spalti e in campo con le due squadre protagoniste di un match entusiasmante. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)